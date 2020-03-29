南韓近日的「N號房」事件佔據全球各大媒體版面，原先傳出吹哨人為新聞從業人員，但事實並非如此，真正揭露整起事件的其實是2名就讀翰林大學的女學生！

2位女大生接受《KBS新聞》採訪時透露，她們去年7月以團體「追蹤團火花」的身分報名由新聞通訊振興會主辦的「第一屆探查採訪徵集比賽」，當時得知有telegram 聊天室流傳未成年少女被迫拍下的虐待影片，因此決定以這起事件為主題進行專題報導。

女大生透露，要進入那些聊天室須突破雙重關卡，首先是透過詢問、附和那些淫穢訊息，和其他會員交流對話便可加入；第二關則是要進入其他衍生出來的聊天室，須和他人交換影片，而她們也目睹許多被迫拍攝影片的女性，就連未成年少女都身受其害。

當時女大生們每天花4至5個小時潛入聊天室蒐集犯罪證據，經過一個多月的調查，她們最終完成專題，比賽也拿下優秀獎，不過整起事件當下卻未引起關注，直到今年年初，南韓國會陳情區出現「解決 telegram 上發生的網絡性犯罪」的請願，得到十萬人同意，這起事件才慢慢被重視，而當時她們聊天室內容截圖下來的證據日後也成了警方最有利的證據，成功協助警方逮捕多名嫌疑人，包含主嫌趙主彬。

對於坊間流傳各項消息，女大生們也拍影片澄清部分為假新聞，像是外傳會員需花費150韓元才能觀看幼蟲塞進下體的影片，但事實並非如此，據她們在聊天室所見，這部片其實是公開的，所有會員都可以看得到。

至於為何冒著公命危險將整起事件公開？女大生們表示，主要是希望能透過這樣來喚醒國家對網路性犯罪的重視。

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(中時電子報)