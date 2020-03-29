Mike Tyson has a new sparring partner 😂



(via marstysonthedog/Instagram) pic.twitter.com/Um3NboqYPC — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2020

名人堂拳手「鐵拳」泰森(Mike Tyson)今年53歲，留著灰白的鬍鬚，他最近在推特一段對著狗狗揮空拳的影片仍引起熱議，超過百萬點擊。「給你2500美元(約台幣7.5萬)，你願意跟老泰森打15分鐘嗎？」

泰森年輕時綽號「鐵拳」「炸藥」「地球最惡男子」，被美媒ESPN評為「史上最重的拳頭」。即使他年過半百，還是沒人敢賺這筆獎金。網友推文回應「把我下巴接回去的錢都不只這些了。」「這跟挨一槍沒有兩樣吧。」「30秒我就躺了，哪來15分鐘。」

退休之後泰森仍持續關注拳壇，在疫情發生之前，泰森福瑞(Tyson Fury)勇奪WBC重量級冠軍。這位拳王「福瑞」就是以「泰森」作為自己的名字，泰森說：「他爸爸用我的姓氏給他命名，而且他後來真的成為重量級拳王！」

對於意外戰敗的懷德(Deontay Wilder)，泰森也鼓勵他不必氣餒，這都是可以討回來的。「再怎麼說懷德也賺了9000萬美元，只要他有心他可以賺到更多、打贏更多比賽。」

(中時電子報)