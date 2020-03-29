時代力量黨主席徐永明、趨勢民調總經理吳世昌等人今日於時力黨部召開記者會表示，根據最新民調，行政院長蘇貞昌施政滿意度達74.9％，若無意外，520後行政院長蘇貞昌應可獲得續任。

今日除徐永明、吳世昌外，包括身兼時力屏東黨部主委的屏東基督教醫院主任醫師詹智鈞、時力智庫執行長李兆立等人也都出席記者會。

時力今日公布所做民調，包括內閣及國會滿意度、2040願景、新冠肺炎相關議題。調查對象為台灣20縣市年滿20歲民眾，調查時間為3月23日至24日，採市話方式並依戶籍、性別、年齡、教育程度加權處理。

根據民調指出，蔡英文總統近日表現滿意度達75.7％，蘇貞昌的施政滿意度達74.9％，認為陳時中應繼續擔任疫情指揮官支持度達79.7％。

吳世昌指出，台灣防疫成效目前在世界排名前茅，從過去20幾年以來，從沒見過閣揆施政滿意度達7成5，讓人難以想像，520後蘇揆應可獲得續任。

立委問政表現排名分別是民進黨34.7％、時力20.1％、基進黨17.3％、國民黨14.3％、民眾黨13.1％，沒意見32.5％。但近日基進黨立委陳柏惟質詢時說「找香港人來幫台灣當兵」，引發譁然，此最新排名恐會再重新調整。

至於哪個政黨最會查弊案、杜絕酬庸，民進黨22.8％居首，時力10.7％、國民黨10.7％、民眾黨8.7％、基進黨4.2％，都不能13.6％，無意見者29.3％。

民眾認為2040年台灣會變好的有56.8％，而政策方面，認為應該著重經濟發展53.5％、勞工保障35.9％、高齡照護34.7％。

與新冠肺炎疫情相關民調，認為疫情對台灣經濟有影響95.9％。對個人收入方面，有影響47.1％、沒影響51.3％。幫助最大的是減稅41.1％，高過現金補助38.2％。為避免被認為是中國人，支持護照英文名稱改成為台灣的支持度達74.3％。

(中時 )