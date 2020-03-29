根據兒福聯盟的調查發現，偏鄉孩童在教育、休閒生活等方面資源嚴重不足，每2個偏鄉孩童就有1人沒有書桌或電腦、超過6成家裡的課外書不到10本。綠農電科為協助偏鄉孩童，與台南左鎮學校、社區結合，發放愛心物資，讓民眾直呼「真感心」。

左鎮區長李燿州表示，左鎮位處山區，人口老化、外流問題嚴重，老年人口多，留下來的小朋友有不少也是隔代教養，相關資資源比較缺乏，多虧企業、民間團體熱心捐輸，讓偏鄉孩子也能看得到希望。

綠農電科也到左鎮左中社區做公益，準備桌椅、檯燈，還有米、堅果燕麥、衛生紙、毛巾及餅乾等民生物資，以及防疫清潔用品等，在區長李燿州、左鎮國小校長楊靜芳、左鎮國中校長蔡宜興、左中社區理事長卓玉（支邑）的協助下，一同前往弱勢家庭訪視，將愛送往偏鄉，傳遞社會溫情、支持及關懷弱勢族群，孩子們有新的課桌椅，都覺得相當開心。

(中時 )