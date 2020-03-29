你家有「沙發馬鈴薯」嗎？如果有，就要特別意，你家的「沙發馬鈴薯」是不是有男性更年期的問題，或是說睪固酮部分缺乏；男性更年期在醫學上的診斷名稱為「男性性腺功能低下症」。

根據《男性醫學會》統計，台灣每4位成年男性，就有1位罹患性腺功能低下症，也就是比例高達四分之一的男性人口有睪固酮部分缺乏的情形。目前觀察到的趨勢是男性更年期有年輕化的趨勢，統計發現近半數男性有缺乏男性賀爾蒙，那麼什麼時候男性會出現開始進入更年期的階段。

《男性醫學會》資料顯示，男性更年期出現的時間最早約自40歲，最晚55歲，其症狀遍及全身。常見的男性更年期的徵狀有情緒不穩定、沮喪或憂鬱、熱潮紅、心悸及盜汗、易倦怠、失眠、記憶力不佳、體重增加、上半身脂肪增加、啤酒肚、肌肉鬆弛、「性」趣缺缺、性慾降低、勃起功能障礙，或是好朋友陳伯（晨勃）已經很久沒找你了等等。

男性更年期幾項重要特徵檢查表。（圖／高醫附設中和醫院）

在《男性醫學會》進行的「男性性腺功能低下症」自我評估資料中發現，高達82％的人自我評估是低下，僅18％自我評估正常；實際透過驗血的科學方法檢查後，這群82％自我評估認為低下者，真正低下的比例約近4成，有超過6成的比例是正常的；在18％自我評估正常的，其實高達33％是低下的。

為什麼自我評估與驗血檢測結果的認知差別這麼多，羅東博愛醫院泌尿科主任張世琦表示：「很多男性不容易查覺進入更年期主要是因為男性更年期是慢慢出現，時間長達數十年，而女性更年期則是在1～2年內慢慢出現。所以在時間拉長情況下，緩慢變化的狀況也比較不容易查覺，可能會認為是自己生活習慣改變所致。」

醫師建議，因「男性性腺功能低下症」反應出來的男性更年期徵狀，包括主觀情緒判斷的徵狀及客觀判斷的徵狀，最好的方式還是到醫院進行檢查。若有睪固酮缺乏，醫師也可以給予運動、飲食營養及藥物的支持來協助。

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(中時電子報)