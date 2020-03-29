受新冠疫情影響，台南市政府25日起在永華行政中心試辦實名制洽公，嚴格管制進入，民眾不再能直通各處局辦公室，需經實名登記、量測體溫並設置物流交換區管制，一連3天演練成效良好，台南市長黃偉哲指示續辦，擴大至民治行政中心。

台南市永華行政中心平日約有3000至4000人進出，扣除1800名職員，每日進出的民眾，包括開會、洽公民眾，物流、外送人員等等，約1700人左右。

洽公民眾成為市府辦公室未知的疫情傳染危機，黃偉哲決定25日起在永華市政中心試辦管制人流，先在一樓清出辦公空間設立16個服務櫃台，並在櫃台設立隔板。

針對民眾經常接觸業務的8個局處，包括教育局、勞工局、社會局、農業局、民政局、都發局、工務局及經發局，各局處都找代表的公務員到1樓進駐服務櫃台，直接接洽民眾，避免民眾直通各樓層辦公室。

洽公民眾進入永華市政中心都需經兩道關卡，第1道先量體溫，第2道再登記洽公單位，有專人引導民眾進入一樓聯合辦公室，直接辦理業務。

永華市政中心連物流也管制，在1樓設立物流區，針對貨物與外送便當，都只能送到物流區，再由接收單位派人到樓下取貨。

民眾進入辦公大樓管制變嚴格，台南市秘書處統計，實施3天來，每天進入永華市政中心的民眾共減少了近600人，主要減少原因是禁止外送業者進入；線上申辦或電話諮詢；也有民眾因管制不便，不再入府訪友。

黃偉哲認為試辦後成效不錯，決定續辦，並擴大至民治中心。

(中時 )