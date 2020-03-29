日本新冠肺炎疫情似乎沒有緩和趨勢，昨（28）日單日激增203例確診，是疫情爆發以來單日最高確診數目。此外，東京及千葉也出現醫院、身障機構大規模群聚感染情形。

據日媒「朝日新聞」29日報導，日本周六單日新增203例新冠肺炎確診病例，新增病例數較前一日幾乎倍增，同時也是疫情爆發以來，日本單日增加最多病例的一天。

截至28日晚間11時，日本境內一共有2,441人感染新冠肺炎，65人不幸喪命。

昨日新增的病例主要集中在東京都及千葉縣，分別有63例及62例，也是兩個地區單日最高。

令人憂心的是，東京都及千葉縣接連爆發醫院、身障機構大規模院內感染情形。報導指出，東京都台東區的永壽綜合醫院（Eiju General Hospital）昨日新增29例確診，該院先前已有20多名病患及醫護人員感染新冠病毒。

千葉縣的智能障礙機構「北総育成園」昨日爆出57人感染，當中31人為機構員工。該機構一名40多歲女性員工日前確診，有關衛生單位後續遂對機構內人員進行病毒檢測，目前已知，新增病例中，26人並未出現任何症狀。

除此之外，位在東京中央區的國立癌症研究中心中央醫院也傳出2名在同病房工作的護士確診，報導指出，這2名護士都未出現發燒或呼吸道症狀，不過都表示失去嗅覺及味覺。

(中時電子報)