據河南衛健委消息28日表示，河南省新增新冠肺炎本地確診病例1例，而該患者先前與無症狀患者感染者聚餐，目前相關人員在醫院隔離觀察。

新增病例王某某，女，59歲，漯河市圖書館保潔人員，住漯河市源匯區恒大名都小區。3月24日晚出現頭痛等症狀，隨後就地隔離觀察，28日確診為新冠肺炎確診病例。

經流調發現，王某某於3月21日10：00左右在漯河汽車站乘坐長途客車到平頂山市郟縣汽車東站，在其郟縣同學張某某（郟縣人民醫院醫生）駕車陪同下到鄉下掃墓，在郟縣期間與張某某一同就餐3次。

繼續流調發現，張某某於3月13日晚與劉某某、周某某等人在飯店同桌就餐。劉某某曾有武漢出行史，返郟後自行隔離14天期滿。3月25日，郟縣人民醫院對參與疫情防控的一線醫務人員進行健康體檢，在核酸篩查中發現張某某、周某某為無癥狀感染者，劉某某核酸檢測為單陽性、無癥狀，3人正在接受集中隔離醫學觀察。

(中時 )