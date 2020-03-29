▲該暴力討債集團以仙人跳方式強迫取財，甚以砸店、潑漆等暴力手段恐嚇被害人，圖為18歲黃男家中遭集團闖入潑漆。（中壢分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園中壢一組織以綽號「阿彪」及「小阿國」等2人為首進行暴力討債，在網路上以游女名義引誘網友以仙人跳的方式強迫取財，如不聽從，甚以暴力手段恐嚇被害人簽本票，為避免更多人遭殃，中壢警分局於28日下午至桃園龍潭等地區逮捕4名犯案惡徒，並移送法辦。

該組織因在2019年6月將36歲廖姓男子經營的刺青店砸毀，並於同年8月闖入18歲黃姓男子家中潑漆、毀損及竊盜，經警方以現場監視器鎖定嫌犯後，於28日下午至該組織於龍潭區中豐路的聚集場所逮捕46歲游姓男子、42歲游姓男子、20歲陳姓男子及19歲游姓女子等「天道盟同心會」成員，並起出做案用球棒及開山刀。

警方表示，目前嫌犯經偵訊後，已依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害及毀損等案移送地檢署偵辦。為打擊犯罪，警方強調，一切挑戰公權力的不法行為，必定嚴辦到底。

中壢警分局分局長劉印宮表示，雖然現在防疫迫在眉睫，雖警方投入大量人力協助防疫，但並未對當地治安掉以輕心，警方將持續捉拿社會不法之徒到案，絕不寬貸。

(中時 )