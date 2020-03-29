來自新北市的江姓夫婦違反居家檢疫14日的規定，今（6）日又搭機到金門，欲再「小三通」回到對岸。（李金生攝）

新北市江姓夫妻上月初經「小三通」從福建返臺，依規定應居家檢疫14天，但他們2月6日又偷偷搭飛機到金門、打算循「小三通」途徑到對岸，被發現後返回新北並遭裁罰30萬元，2人不死心，再度於上月19日從桃園出境，因他們戶籍在臺中，行政執行署臺中分署查扣其保單並限制出境。

行政執行署臺中分署指出，江姓夫妻雖居住在新北市，但2人戶籍在臺中，經清查，他們名下無財產、存款或不動產等，目前只有人壽保險，已查扣他們保單，另也以有逃逸疑慮限制他們出境，待江姓夫妻返臺後，須先繳清罰款後才能再出境。

江姓男子的妻子老家在福建，2人上月2日透過「小三通」從金門返臺，當時臺灣已規定循「小三通」入境者須居家檢疫，但這對夫妻不理會，6日早上搭機到金門、打算搭乘下午的客船返回大陸，在通關時被發現是居家檢疫者、遭送返臺灣。

這對夫妻在金門被攔下時還相當不滿，不但數度對疾管署官員大罵「沒病也給你們餓死」等語，江妻還一度拿筆、作勢要自傷，但最後2人仍被送回臺灣，新北衛生局也對2人開出各15萬元罰緩。

料想不到的是，江姓夫妻不但未繳交罰鍰，又在2月19日檢疫期滿後，從桃園機場成功出境，因2人戶籍在臺中市，新北衛生局轉交行政執行署臺中分署強制執行。

(中時 )