《青春有你2》本周邀請歌手林宥嘉擔任X導師（特別導師），一出場便引起所有訓練生女孩們的尖叫歡迎，因私下和青春製作人代表蔡徐坤有過音樂合作，關係甚好，在評選現場他綜藝魂大爆發，不僅模仿訓練生們的可愛動作，更主動CUE蔡徐坤眨眼裝可愛。錄製後他表示：「我大概是地球上唯一敢在舞台上讓蔡徐坤賣萌的哥哥了。」大方展示了兩人的好交情。

同為選秀節目出身的他表示：「錄製當天感受到訓練生們十分用心，連續為她們上了十小時的課程沒有休息，自己聲音都沒了。」他坦言看得出她們面對淘汰制度壓力很大，但也暖心喊話：「只要心中熱情仍在就一定沒問題！」

他談到和其他導師們的互動，初次見面的舞蹈導師LISA本來猜測他年紀頗輕，聽聞他已經結婚又是兩個孩子的爸爸，LISA露出少女融化般的驚訝反應，也讓他稱讚LISA是個有愛心的女孩！

LISA在初次為訓練生們上課時也板起嚴肅臉孔，意外展現「鐵血導師」的一面，遇到尚須改進的組別更嚴格提醒練習時長太短、不睡覺也要跳好，希望以當初自己每天13小時嚴苛的訓練生過往經驗讓她們更進步。

LISA帥氣示範EXO舞蹈，秒變嚴格導師。（愛奇藝提供）

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