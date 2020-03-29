下週就是清明節，新北市長侯友宜今上午前往八里慈恩納骨塔，視察防疫狀況，他表示，今年人潮較往年減少7、8成，不少人到了現場也僅待在戶外，或改採線上祭祖追思，避免群聚感染也避免塞車，「防疫期間不一定要返鄉祭祖，心誠則靈，相信祖先也會希望您身體健康！」

侯友宜表示，近期多次前往各納骨塔視察防疫狀況，發現人潮明顯減少，今天視察的八里慈恩納骨塔實施人潮管制，同時間進塔人數上限50人，但每次大概只有20幾人，入場前需量體溫、消毒雙手，全面配戴口罩且不拿香，保持空氣流通，非常感謝大家配合。

侯友宜指出，防疫期間不一定要返鄉，鼓勵以線上祭拜或遙祭方式，向先人獻上哀思，不僅紓緩返鄉塞車潮，也能避免群聚感染，「心誠則靈，相信祖先一定會保佑您。」

八里區長吳嘉榮報告，八里慈恩納骨塔增設電梯工程及聯通道已完工，待取得使用執照並檢查通過即可啟用，未來長者或行動不便者，出入動線更順暢。

民政局長柯慶忠表示，除鼓勵線上追思，各納骨塔已完成戶外棚架搭設，各供桌間隔1公尺以上，呼籲民眾盡可能在戶外祭祀，如有進塔憑弔需求，須先量測體溫、酒精消毒、戴口罩，並依塔內管制動線分流進入，每支納骨塔同時進塔人數上限為50人，也避免在塔內久留。

此外，今是青年節也是革命先烈紀念日，淡水忠烈祠上午舉行春祭典禮，以往參與人數皆超過400人，今年考量疫情影響，僅由市議會、軍警消與鄰近區長作代表一同陪祭，侯友宜擔任主祭官，祭典儀式精簡莊重，並首採直播方式，邀請烈士家屬線上悼念，避免人潮群聚。

民政局表示，原訂於今日併辦的已故汐止分局警員薛定岳烈士入祀典禮，亦因疫情之故，延至秋祭典禮合辦。

(中時 )