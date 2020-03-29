高雄市長韓國瑜近期備受「罷韓活動」困擾，鑒於第三階段可能將在6月中旬進行投票，藍營國民黨內部也做了一份民調來評估情勢，卻發現真正支持罷韓的人僅只2成多，不如外界想像那麼多人挺罷韓。並有網友就此一狀況進行分析，點出2個影響罷韓的關鍵。

據《上報》日前報導，引述藍營內部民調顯示，支持罷韓的人民由之前的逾4成支持度，幾乎砍半剩2成多。贊成罷韓民調大幅下滑之因是因新冠肺炎疫情升溫，韓國瑜專注市政表現有得到認可之故。

對於這份內部民調，網友huanglove今29日就在批踢踢論壇發文分析，「罷韓民調」大幅下滑原因有2個。第一，因新冠肺炎疫情升溫，大家為降低感染，盡量避免群聚。第二，市長韓國瑜專注市政表現，有得到市民認同。

原PO並反問其他人，「韓國瑜真的會因為這次的疫情而得救？大家覺得這個內部民調可信度高嗎？」。

其他網友也紛紛留言表達看法，「早就說過了，綠營側翼繼續自嗨」、「韓只是中離去被動選個總統，市政上沒什麼做的很不好的地方耶，但市民的賭爛心理，是有很高可能會過」、「藍營的民調也說韓會贏？結果？」。

(中時電子報)