韓國政府今（29）日宣布，自4月1日起全面封關，所有入境人士須隔離14天。

韓聯社報導，韓國總理丁世均今日宣布，礙於境外移入新冠肺炎案例持續增加，韓國自下月1日起，將要求所有入境人士強制隔離14天。

丁世均表示，強制隔離措施不分國籍，入境人士若在韓國當地沒有住處，將被分派自費入住政府的隔離設施。

丁世均說，執行強制隔離措施也是為了阻止外國人士在非必要情形下入境韓國，例如觀光。

韓國新冠肺炎疫情獲得控制，28日單日新增105例確診，已較先前每日激增數百例病例的情形和緩許多，累計韓國境內共有9,583人感染，152人喪命。其中，先前疫情最嚴重的大邱及慶尚北道，昨日僅新增25例。

此外，韓國中央防疫對策本部表示，昨日一共有222人康復出院，累計韓國至今一共有5,033人痊癒，韓國新冠肺炎患者的治癒率為52.5%。

韓國先前已要求所有從歐洲入境的旅客，不論是否出現症狀，都須強制隔離14天，今日再宣布將入境管制措施擴大為所有旅客。

(中時電子報)