接觸者全陰性 北市停課高中明復課 14:252020/03/29 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台第一所因疫情全校停課的北市高中，接觸者採檢出爐全部陰性。圖為教育部 (圖／資料照、林志成攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部某高中日前發生案59的確診個案，隨後更延伸出3例確診個案導致封校，中央流行疫情指揮中心今表示，目前共對3例延伸出的74位接觸者進行採檢，結果全為陰性，明天該校應可順利復課。 指揮官陳時中表示，案59的接觸者共85人，已採檢79人僅3位確診，這3名延伸出的接觸者為74人，採檢結果則為陰性，因此明天停效期限屆滿14天應可順利復課。 (中時 ) #北市高中 #接觸者 #陰性 #復課 #案59 #確診個案 也許您會感興趣 推薦閱讀 發現時已隔離陸無症狀者難傳人 04:092020/03/25 焦點新聞 陸31省份新增新冠肺炎確診病例47例 均為境外輸入 10:022020/03/25 兩岸 遭傳人員確診 北市府駁：採驗2次都陰性 20:512020/03/25 生活 嘉義市出現第1例確診個案 西部淨土失守一塊 09:002020/03/26 社會 今新增17例確診 15境外移入 2例本土皆為同住家人 13:502020/03/26 生活 續呈2位數增加 國內確診達252人 15:522020/03/26 生活 NBA》湖人球迷安心 一眉哥自爆陰性 09:022020/03/28 體育 雲林新增確診1人 赴澳工作染疫 12:152020/03/28 社會 案268接觸者破百 台已累計8本土案例「感染源不明」 22:492020/03/28 生活 陳時中稱 將訂確診者資訊揭露原則 04:102020/03/29 生活新聞 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 直播》台灣新增15確診案例 14境外1例本土 - 生活 住院醫師自曝感染！爆料紐約每家醫院都崩潰了 - 生活 紐約醫院台籍醫：台再仰賴旅遊史 可能像美國大爆發 - 生活 獨家》劉真求醫 第一時間並非找北榮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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