北部某高中日前發生案59的確診個案，隨後更延伸出3例確診個案導致封校，中央流行疫情指揮中心今表示，目前共對3例延伸出的74位接觸者進行採檢，結果全為陰性，明天該校應可順利復課。

指揮官陳時中表示，案59的接觸者共85人，已採檢79人僅3位確診，這3名延伸出的接觸者為74人，採檢結果則為陰性，因此明天停效期限屆滿14天應可順利復課。

(中時 )