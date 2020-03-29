國內最快 首例長照機構護理師確診 今痊癒出院 14:262020/03/29 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內最快 首例長照機構護理師確診 今痊癒出院。(翻攝自 中時電子報YT) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內首例安養院護理人員第156案確診者，今天確定解除隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，這名護理師共142名接觸者需要採檢的100人，全數都陰性，核定出院，是確診至今住院時間最短者，很快就復原。 陳時中表示，這名護理人員已經解除隔離，目前國內解除隔離者共39人，這名護理師是時間最短者。 156案為一名20多歲女性護理師，在一家安養機構上班，3月12日出現發燒等症狀，於3月20日確診就醫。今天解除隔離，創下目前國內最快解除隔離者。 (中時 ) #解除隔離 #國內 #護理師 #長照機構 #確診 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 新增15境外2本土 總計252人染疫！蘇益仁：清明是關鍵 仍需作最壞打算 04:102020/03/27 生活新聞 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 彰化再增2留學生確診 累計12例瀕臨紅色警示 12:262020/03/28 生活 國會危機！美2議員確診 累計5位 13:092020/03/28 國際 美國確診破10萬 一攤開數據網嚇呆：30萬跑不掉了 18:172020/03/28 生活 2周732師生曾接觸 罕見臉書怒批 台大嗆中研院 公布確診足跡 04:102020/03/29 生活新聞 貼身侍僕確診 女王隔離 兩年來首與夫同住 10:322020/03/29 國際 彰化再添第13例 疾管署新冠肺炎病例分布地圖一夕變色 13:022020/03/29 生活 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 直播》台灣新增15確診案例 14境外1例本土 - 生活 住院醫師自曝感染！爆料紐約每家醫院都崩潰了 - 生活 紐約醫院台籍醫：台再仰賴旅遊史 可能像美國大爆發 - 生活 獨家》劉真求醫 第一時間並非找北榮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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