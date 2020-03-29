國內首例安養院護理人員第156案確診者，今天確定解除隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，這名護理師共142名接觸者需要採檢的100人，全數都陰性，核定出院，是確診至今住院時間最短者，很快就復原。

陳時中表示，這名護理人員已經解除隔離，目前國內解除隔離者共39人，這名護理師是時間最短者。

156案為一名20多歲女性護理師，在一家安養機構上班，3月12日出現發燒等症狀，於3月20日確診就醫。今天解除隔離，創下目前國內最快解除隔離者。

(中時 )