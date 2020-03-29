「國標女王」劉真22日病逝北榮，丈夫辛龍為她在龍巖會館設置追思靈堂，29日為開放最後一天，Lulu坐著輪椅現身，劉真舞伴李志堯、孫德榮也率Gino送她最後一程，神情相當哀痛。
孫德榮表示自己與辛龍認識更久，希望他能好好照顧自己，也好好照顧好兩人的四歲愛女霓霓。
Gino則說：「今年劉真老師有來《舞力全開》幫評審，我們還說要一起合作，我欠她一支舞，之後等過一陣子，會再來想想怎麼做。」語氣不勝唏噓。
(中時 )
「國標女王」劉真22日病逝北榮，丈夫辛龍為她在龍巖會館設置追思靈堂，29日為開放最後一天，Lulu坐著輪椅現身，劉真舞伴李志堯、孫德榮也率Gino送她最後一程，神情相當哀痛。
孫德榮表示自己與辛龍認識更久，希望他能好好照顧自己，也好好照顧好兩人的四歲愛女霓霓。
Gino則說：「今年劉真老師有來《舞力全開》幫評審，我們還說要一起合作，我欠她一支舞，之後等過一陣子，會再來想想怎麼做。」語氣不勝唏噓。
(中時 )
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