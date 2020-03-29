公視奇幻劇《妖怪人間》將台灣各地鄉野奇談中的妖怪、鬼神等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界，其中一場戲，石知田為救深陷在火焰中的連俞涵與黃騰浩，得要使出自己的「妖力」，趴在地上用力吸火，因為劇本太奇幻，石知田現場只能靠想像幫助演出，尷尬笑說彷彿像全裸一樣，突破了生涯「恥度」。

《妖怪人間》連俞涵（右）與黃騰浩身陷火海。（圖／公視）

石知田趴在地上展現吸火功，「突然間我的羞恥心上身，瘋狂運用想像力，想像自己是金庸小說裡歐陽峰使出蛤蟆功，臉爆青筋，不停扭動。」這麼多人圍觀，彷彿全身上下被看光光般害羞，幸好後製上特效後，畫面相當合理。

石知田（左起）、陳以文、黃騰浩、李沐出席金穗獎分享拍攝趣事。（圖／公視）

石知田、黃騰浩、陳以文、李沐昨（28日）出席金穗獎片花發表分享會閉幕場映後座談。金馬影帝陳以文第一次接觸奇幻類型的劇本，演出時把妖怪想像成獅子或老虎等猛獸，更好詮釋。黃騰浩則笑說，剛拿到劇本時，心想「這會不會一不小心變得太中二了啊？」跟導演討論之後，對質感與方向相當放心，而且劇情不落俗套，為台灣的奇幻類型劇走出特色，才決定接受這個角色。

《妖怪人間》主角們介於妖怪與人之間糾葛，奇幻的世界觀備受觀眾期待。製作人張辰漁透露，本劇的特效重點在氛圍及質感，以水、火焰、雷電、風沙等，再重點式地佐以3D動畫，搭配劇情發展，努力在寫實與奇幻之間找尋平衡。該劇由「世界柔軟數位影像」製作，4月4日起Netflix 與公視同步每周六晚上9點、10點各上一集，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV自4月4日起，每週六晚上11點更新二集。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)