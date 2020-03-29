新冠肺炎確診病例不斷增加，國內確診數近日也迅速上升，除了還沒有特效藥正式上市，另一個值得擔心的是，感染後能不能真的痊癒？醫界指出，目前痊癒的新冠肺炎病例，下呼吸道仍可能留下無法復原的後遺症。

《Heho》健康網報導，健眾細胞生醫執行長張薏雯表示，根據臨床上的實際情形，台灣首位確診新冠肺炎的感染者痊癒後，經照射電腦斷層發現，確實有肺纖維化的情形，也就是俗稱的「菜瓜布肺」，顯示肺臟已受到傷害；香港醫院管理局也有觀察到，首例新冠肺炎病患出院後，有肺功能降低的情形。

張薏雯指出，一般健康的肺臟，肺泡應濕潤並充滿彈性，才能正常進行氣體交換，但纖維化後的肺臟會變得乾硬、沒有彈性，好像菜瓜布一樣，由於氧氣進不去，呼吸就容易喘，甚至會出現呼吸衰竭。香港醫院管理局針對第一批感染新冠肺炎痊癒的患者進行研究，觀察了 12名患者，結果發現其中有兩、三人的肺功能出現變化。

醫界指出，新冠肺炎與流感最大不同，就是只要出現下呼吸道症狀，有可能會留下無法復原的後遺症，提醒無症狀患者，如果出現咳嗽、呼吸困難等症狀，就要提高警覺。

(中時電子報)