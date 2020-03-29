梁家海芋田開放免費賞花，遊客可走入田間拍攝被花海包圍的美照。（王文吉攝）

中山醫學大學5位畢業生來拍紀念照，黃色海芋、油亮綠葉讓學士服更顯色。（王文吉攝）

外埔梁家海芋田免費開放，田邊擠滿賞花人潮。（王文吉攝）

外埔梁家海芋田免費開放，田邊擠滿賞花人潮。（王文吉攝）

為保護種球，梁家海芋田不開放自採，現場販售5朵100元。（王文吉攝）

梁家海芋田賞花免費，但不開放採花，現場販售5朵100元，買氣很旺。（王文吉攝）

梁立潔種植2萬多顆海芋，近日陸續綻放，部分花田開放遊客賞花。（王文吉攝）

通往梁家海芋田的水頭二路僅能會車，每到花季吸引大批人車湧入。（王文吉攝）

賞海芋不用衝陽明山！台中外埔花農梁立潔種植2萬多顆海芋，近日綻放耀眼金黃，由於賞花免費，吸引大量車潮湧入僻靜的農路，假日可達上萬人。有大學生來拍畢業照留念，南投林先生也全家出動來朝聖，有遊客說「台中就有海芋，不用跑到陽明山，可惜不能自採。」

梁家在外埔擁有1.5甲花田，主要種植劍蘭，海芋則是當地獨家。梁立潔說，黃色海芋種球自荷蘭進口，屬於陸生品種，與陽明山不同，海芋採收送到花市拍賣；2015年有網友拍照分享，突然爆紅，此後每年3月至5月中旬免費開放賞花，但不開放採摘，現場販售5朵100元。

中山醫學大學5位畢業生來拍紀念照，黃色海芋、油亮綠葉讓學士服更顯色，學生說「人有點多，拍照很難避開，下一站去附近龍貓隧道。」住南投的林先生稱讚海芋很漂亮、很鮮艷。從太平來的一家人說「網路看到來朝聖，但陽明山可以拔，這裡不行，比較可惜。」

梁立潔表示，他們種的是荷蘭陸生型品種，以土耕方式栽種，與陽明山溼地型海芋不同；每顆種球最多可開3朵海芋，花季過後，必須將種球挖起冰藏，經過冬眠，年底再種植，如果開放民眾自採，傷到種球會爛掉報銷。

梁立潔說，剛好這區花田在路邊，約1000坪左右，曾有人建議收費，但他希望能夠打打花卉知名度，免費開放賞花，推廣性質而已啦！今年海芋田3月中開放，觀察人潮有增多跡象，假日可達上萬人，可能疫情讓大家都往外跑。

過去通往梁家海芋田的水頭二路僅能會車，每到花季吸引大批人車湧入，一路回堵到甲后路。今年一旁農田地主提供停車空間，每車酌收30元，車流偶爾小塞，還算井然有序。

(中時 )