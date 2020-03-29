新冠疫情逐漸改變消費者購物習慣，越來越多人不出門，選擇雲端遊戲、電商或直播來消費，台開新天堂樂園因應疫情，擬將實體店家搬上虛擬銷售平台，也就是實體店變成雲端商店，對店家商品有興趣的人，可立即直接串聯實體店家，找到想要購買的商品，這不僅將在新天堂樂園各櫃位施行，更將邀請有興趣的實體店家一起加入，即時商機不漏接，以提升業績。

此外，台開金門風獅爺物流經貿園區，致力發展邊境貿易成兩岸跨境物流轉運中心。台開表示，金門擁有良好地理位置，利用金門緊鄰廈門及福建沿海海西的地理優勢，配合成熟的電子商務平台及物流配送作業，金門可作為兩岸轉運樞紐，各國發往大陸的電商貨物及大陸出口海外及台灣的電商產品，亦可至金門集結轉運，使金門得以建構成跨境物流轉運中心，帶動在地商貿、航運、物流等相關產業繁榮發展。

根據統計，全球10大電商零售王國的排名，大陸一直穩居第二，跨境電商已成主流消費趨勢。跨境電商最重要精隨就是化整為零，金門成為跨境流通轉運中心，在金門端分拆包裝理貨，由貨轉郵，變成少量與多批次的運送，經由通關與快遞送到客戶手中。運費較為低廉，運送時間至少可以快一天，同樣地，也可作為大陸—金門—全球的轉運。

電商等零售業可利用台開金門保稅倉做出口、轉口，將台灣的貨賣到大陸，或是將世界各地貨品透過金門轉進大陸。台開指出，台開保稅倉為金門目前唯一可以收外貨的一般保倉，且設備齊全，有冷藏、冷凍及一般倉溫，商品進入分裝、貼標後就可銷往全球各地，另有一個好處是，讓台灣的保稅倉與台開這處保稅倉也可對接，就近成為其國際品牌的「海外倉」。發揮台開金門保稅倉的優勢，成為全球物流的e-hub。

(中時 )