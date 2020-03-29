增產、新冠肺炎疫情利空打擊，國際原油疲軟不振，國內油價連5周調降。中油宣布汽、柴油價格每公升各降0.8元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油跌破20元大關，每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元，超級柴油則為每公升15.4元。

繼92無鉛汽油跌破2字頭後，95無鉛汽油也將來到1字頭。中油前次92無鉛汽油價格低於19元為2002年9月27日18.5元；98無鉛汽油前次低點則是在2004年1月7日當時為22.3元。

中油表示，受制沙俄等油國削價增產、美國各州COVID-19 病例激增影響，國際原油價格持續下滑走跌；本週調價指標7D3B週均價從每桶28.01美元下跌至24.99美元，台幣兌美元匯率貶值0.007元，國內油價依公式計算跌幅為8.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.8元，足額調整。

新冠肺炎疫情蔓延，中油防疫措施升級，加強加油槍、自助加油設備等消毒，提供消費者乾洗手；對內也要求加油站員工需測量體溫，並在工作時間配戴口罩。

面對國際原油價格狂瀉，連帶拖累塑化報價疲軟走跌，中油帳上跌價損失包袱愈顯沈重。中油2月營運由盈轉虧，3月油價持續下挫，推估營運虧損約60~80億元；一旦油價持續暴跌，每桶徘徊約30美元時，全年營運恐遭逢虧損窘境。中油去年稅前盈餘352億元。

(工商 )