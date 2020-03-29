又有一家老字號餐廳將暫停營業。已開店41年的鄉香西餐廳於臉書粉絲團宣布，將於4月26日歇業，並表示非常感謝舊雨新知對餐廳長期以來的支持，眾多粉絲得知消息後，感到非常震驚及遺憾，紛紛在粉絲頁上留言，「哇！吃不到好吃的炸雞了」、「我的美麗回憶」、「不要啊，好喜歡你們的火雞跟炸雞」。

餐點已墨西哥、美式料理為主。(取自鄉香西餐廳)

位於天母的鄉香美墨餐廳，原本以中、西料理的經營型態，後轉變為完全走美式口味路線的餐廳，而後又加入墨西哥菜餚及蛋糕、漢堡、三明治等多元類餐點，來店客人除本籍國人外，也有不少外籍人士，更是國內第1家全天候提供多元化全套美式及墨西哥式早餐的餐廳，資深主廚羅敦弼師傅，廚藝經驗極為豐富，推薦墨西哥料理、美式烤火雞、各式派點、鬆餅、炸雞等均味美。

鄉香西餐廳在公告中說明歇業原因，主要是由於身體狀況大不如前，因此在臉書粉絲團宣布將於4月26日結束營業，並說「雖有萬般不捨，卻是必須的決定，最後希望我們的好可以在大家的心裡永久保存」，老顧客也在底下留言，字句中展現滿滿不捨。

(中時 )