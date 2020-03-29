台灣1200台呼吸器待命調度 指揮中心：量足夠 14:412020/03/29 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球大缺呼吸器，醫事司統計，台灣目前擁有一千兩百台呼吸器待命調度。圖為護理人員接收病患送到負壓病房後整理呼吸器。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情日益嚴峻，呼吸器以及呼吸治療師的需求是否能滿足疫情需求受到外界關注，中央流行疫情指揮中心今天表示，根據醫事司統計，台灣目前擁有一千兩百台呼吸器待命調度，基本上量是足夠的，至於國內有一千多名合法呼吸治療師未執業，相關的人力補充則還需進一步討論。 (中時 ) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #呼吸器 #調度 也許您會感興趣 推薦閱讀 福特等3車廠 改生產呼吸器 04:102020/03/25 國際大事 攔截！義大利扣押希臘近2000呼吸器 18:032020/03/25 國際 西國醫療崩壞...拔老人呼吸器 醫嚇哭：人間惡夢 13:452020/03/26 生活 呼吸器爆缺口！這檔狂飆漲停 欸…誤會大了 16:042020/03/26 財經 Dyson馬達科技救肺炎患者 自產呼吸器、再向國際捐出5000台 20:132020/03/26 消費 醫泣訴呼吸器不夠 老人被犧牲 04:102020/03/27 國際大事 呼吸器全球缺貨 醫籲超前部署 04:102020/03/27 財經焦點 我捐口罩 巴國加碼要呼吸器 04:102020/03/27 政治要聞 美重症醫曝分配呼吸器之痛 台醫讀完淚崩 13:332020/03/28 生活 開口求援！與川普通話 英相強森先要這抗疫配備 15:172020/03/28 國際 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 直播》台灣新增15確診案例 14境外1例本土 - 生活 住院醫師自曝感染！爆料紐約每家醫院都崩潰了 - 生活 紐約醫院台籍醫：台再仰賴旅遊史 可能像美國大爆發 - 生活 獨家》劉真求醫 第一時間並非找北榮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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