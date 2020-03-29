國內新冠肺炎疫情日益嚴峻，呼吸器以及呼吸治療師的需求是否能滿足疫情需求受到外界關注，中央流行疫情指揮中心今天表示，根據醫事司統計，台灣目前擁有一千兩百台呼吸器待命調度，基本上量是足夠的，至於國內有一千多名合法呼吸治療師未執業，相關的人力補充則還需進一步討論。

(中時 )