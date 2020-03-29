根據中央流行疫情指揮中心統計，國內283例確診中，共有8起本土感染源不明。胸腔重症醫師蘇一峰今天在臉書表示，越來越多無接觸史、旅遊史的本土社區型新冠肺炎開始不斷出現，或許該考慮全面篩檢所有急診住院的社區肺炎了，「全力阻止個案268持續發生。」對此，指揮中心表示，臨床醫師有懷疑就可以採檢，這是臨床醫師永遠的挑戰。

案268為50多歲男性，是一名工作室老闆，從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等多次就醫；3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後經治療後症狀改善於3月23日出院；但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報28日確診。從發病到確診共就醫六次，長達30天才確診。

中央流行疫情指揮中心防疫組組長周志浩表示，268案本身有慢性病，他有其他症狀呈現呼吸道症狀，有時醫師會受到他原先長期呼吸道症狀的影響，尤其沒旅遊史時，不容易懷疑到冠狀病毒的情況，這是醫師面臨臨床上的挑戰，尤其病人有慢性呼吸道疾病，對醫生是挑戰。

周志浩呼籲醫師，如果有這方面的懷疑就可以採檢，排除可能性，指揮中心不斷提醒醫師，這是「臨床工作者永遠的挑戰」。

指揮官陳時中說，以前說要有懷疑，現在擴大到若你不能排除的話就可以來採，希望醫療院所提高警覺，希望你不能排除的話就來踩，希望有任何相關情況都來採檢。

陳時中強調，態度一樣，不會對全民採檢，我們目標還是專家意見，針對特定情況和風險進行採檢。

(中時 )