案269與277 在機場一起喝咖啡傳染 14:482020/03/29 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航台商包機今天起航，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對包機目前已做出最好的準備。（本報記資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航台商包機今天起航，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對包機目前已做出最好的準備，政府期待所有國人都能安全返鄉，只要這次包機能一切順利，下一班就會更順利，期待台商返家的路不會這麼遙遠。 至於案269與277為叔姪輩關係，當時是在機場等爸爸接送時與277曾一起喝咖啡、茶飲接觸約30多分鐘，才會造成傳染。 (中時 ) #新冠肺炎 #機場 #傳染 #包機 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢包機第二批返台112人 今晨宜蘭檢疫所出關 08:562020/03/25 社會 滯湖北台人怎返台？馬英九辦公室：蘇貞昌、陳時中誰說了算 10:062020/03/25 政治 桃園機場防疫專車 回台東嘛ㄟ欸通！ 17:522020/03/25 生活 武漢台胞回來還是要包機 藍委：為何差別待遇？ 18:282020/03/25 政治 過剩壓力巨大打壓 布倫特原油跌破27美元 19:092020/03/26 財經 航空公司搞烏龍 2外籍旅客受困桃機「進退兩難」 20:582020/03/26 生活 歌林 秀27公升強力除濕機 04:102020/03/27 產業．科技 CBA》外國人禁入大陸 26外援回不去 10:062020/03/27 體育 國內累計283人確診 解除隔離30人 14:172020/03/28 生活 滯留秘魯日人 今共乘台灣包機離開 09:122020/03/29 政治 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 直播》台灣新增15確診案例 14境外1例本土 - 生活 住院醫師自曝感染！爆料紐約每家醫院都崩潰了 - 生活 紐約醫院台籍醫：台再仰賴旅遊史 可能像美國大爆發 - 生活 獨家》劉真求醫 第一時間並非找北榮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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