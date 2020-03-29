華航台商包機今天起航，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對包機目前已做出最好的準備，政府期待所有國人都能安全返鄉，只要這次包機能一切順利，下一班就會更順利，期待台商返家的路不會這麼遙遠。

至於案269與277為叔姪輩關係，當時是在機場等爸爸接送時與277曾一起喝咖啡、茶飲接觸約30多分鐘，才會造成傳染。

(中時 )