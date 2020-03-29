南投縣政府29日青年節在忠烈祠舉辦「109年春祭抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭南投縣在營因公殉職戰士典禮」，由副縣長陳正昇主持，典禮因應新冠肺炎防疫期間，昔日聚集百位來自各單位代表參加，減少僅主辦單位與家屬參加，一同追思緬懷先烈精神，儀式過程簡單莊嚴。

因應新冠肺炎疫情蔓延，到場參加公祭民眾，一律先量體溫，並以酒精消毒手部，參加者大多戴上口罩；典禮由副縣長陳正昇擔任主祭，縣府民政處處長吳燕玲、南投憲兵隊軍偵副組長林尚儒等人陪祭，儀式依禮上香、獻花、獻茶、獻果、讀祭文，並向遺像行3鞠躬禮，陳正昇也慰問遺屬家屬，表達關懷之意。

副縣長陳正昇表示，因應肺炎疫情嚴峻，此次春祭僅由主辦單位人員參加，到場家屬也較以往少，雖然儀式規模變小，但對先烈表達追思的心意不減，尤其感謝憲兵隊在春祭儀式中的協助，希望國家在國軍官兵的保衛下更加安全，在這波疫情下讓台灣民眾勇敢挺過、健康平安。

勉懷先烈及因公殉職的戰士，青年節當天為了感念抗戰陣亡將士及在營因公殉職戰士，南投縣政府及各界每年春、秋兩季均會舉辦祭祀典禮，紀念軍人在天英靈，感念他們曾為國奉獻犧牲及保家衛民的精神。

(中時 )