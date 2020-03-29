曾獲高爾夫TPGA台巡賽最佳新人、獎金王及年度最佳球員的好手張瑋綸，2019年台巡賽第二次當選TPGA年度最佳球員，讓他驚訝直呼：「怎麼會是我？」

張緯綸曾在2015年拿下最佳新人獎與ThreeBond 挑戰賽獎金王，2017年獲得台巡賽獎金王及年度最佳球員獎，2019年在個人主戰場台巡賽總獎金排名第4，兩場前三名，4場前十名，亞巡賽總獎金排名第51，參加9場比賽晉級8場，3場前五名，世界排名第393位。

從13歲開始打球，張瑋綸已有13年球齡，一路走來感謝家人、尤其是阿公的全心精神支持，也感謝第六元素丶TaylorMade以及台豐球場林董事長的贊助。

張瑋綸指出，自己去年亞巡賽有一、兩場比賽，因為停賽以及最後一回合需打27洞等因素，自己應變處理的心理狀況若能更好，名次應可以更好，這是他對自己表現不滿意的地方，不過他認為去年一年在國外比賽，與一位好桿弟合作愉快以及獲得與美巡賽世界名將同場競技的機會，是最好且難得的收穫與經驗。

張瑋綸自評，去年以來鐵桿越打越好，短桿與推桿也還OK，不過木桿還需要調整，開球打上球道成功率不佳，「從比賽過程中才能知道自己的不足，不論是球技與心理，以及處理突發狀況的經驗方面。」

轉職業6年以來，張瑋綸認為職業選手最怕沒有舞台可以發揮，因此不論國內與國外的環境如何，建議台灣職業選手勇敢出去闖，才有機會為自己開創一片天，今年首要目標當然還是亞巡賽種子球員資格，並希望拿下亞巡賽一冠，不過最期待的是能打一場令自己滿意的比賽，他補充：「能否拿冠軍不是最重要，而是那一場的比賽內容從首回合到最後一回合，都能打出自己想要的。」

(中時 )