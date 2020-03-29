訊聯(1784)支援幹細胞應用治療傳佳音。訊聯表示，葉漢根教授及高雄長庚醫療研究團隊，使用由訊聯生技經過GTP(人體細胞組織優良操作規範)審核過的實驗室，提供的新生兒臍帶間質幹細胞，進行臍帶間質幹細胞(MSC)治療急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的人體臨床試驗研究，結果顯示臍帶間質幹細胞的異體移植相容性、安全性良好，成功獲得國際重症醫學領域中的重要期刊《Critical care medicine》刊登。

訓聯強調，這是美國國家生物技術資訊中心(NCBI)文獻庫收錄的全球第三篇以間質幹細胞(mesenchymal stem cell,簡稱MSC)治療ARDS的論文，也是第一篇以人類臍帶Whartons Jelly間質幹細胞治療ARDS的人體臨床試驗第一期(phase I) 的研究。

急性呼吸窘迫症候群(ARDS)近期大受關注，全球也已有多起間質幹細胞治療肺損傷的臨床試驗通過申請。

據《Transplantation》及《Stem Cells and Development》期刊文獻，由新生兒臍帶Whartons Jelly萃取的間質幹細胞，和骨髓幹細胞比較起來更為原始，性質介於胚胎幹細胞和成人幹細胞之間，因增殖速率和能力快而強，且具有很強的免疫調節功能，在異體的細胞治療上有極大的應用潛力。

訓聯指出，執行此第一期人體臨床試驗的葉漢根教授及高雄長庚醫療研究團隊觀察到，從人類臍帶Whartons Jelly取得的間質幹細胞，能抑制發炎、免疫反應，旋即展開為期4年的第一期人體臨床試驗治療中、重度ARDS病人，結果顯示臍帶間質幹細胞治療ARDS的病人時，並無發生與試驗相關的嚴重不良反應。

過去中、重度ARDS病人住院平均致死率約為42~80％，而葉漢根教授團隊的研究結果發現：臍帶間質幹細胞治療中、重度ARDS病人的死亡率約為33.3% (3/9)。研究結果，可作為以後病毒或其他因素引起ARDS疾病的治療之有價值的參考。

訊聯2005年起即建立的人類臍帶間質幹細胞供應庫。因間質幹細胞有降低肺損傷之潛在療效，保護肺支氣管上皮細胞和內皮細胞避免凋亡等功能，可能有機會成為冠狀病毒誘發重症肺炎的輔助治療方法之一。高雄長庚醫療團隊發表結合５年基礎研究和第一期臨床試驗研究，正能提供全世界科學家參考。

(工商 )