TVBS信望愛永續基金會發揮媒體力量，於Facebook成立《全球台灣人說疫情》網路社團，搭配TVBS新聞台播出的同名單元，集結全球各地台灣人自行拍攝的影片，訴說身處異地的心境及各國防疫第一手消息。

TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦表示：「新冠肺炎帶來的心理恐慌遠大於病毒的衝擊強度，我們希望建立這個社團平台，讓大家互相交流疫情資訊、所見所聞、傾訴心情，協助被封城、封國所困住的同胞，安慰被病房或居家隔離的全球台灣人。」

影片來源除了有一般民眾、華僑、留學生、空服員之外，甚至也有知名部落客和不得不前往疫區工作的台商與家屬。影片內容五花八門，有講解政府、學校的作為，也有提及防疫物資不足、國際交通停擺無法回台等無奈又讓人不捨的「求救訊息」，希望喚起有關單位的重視。

網友認為，透過《全球台灣人說疫情》的網路平台與節目內容，不只是看到各地的「慘況」，也是旅居海外的台灣人生活防疫參考的指標。網友們可在社團中互相交流各地最新的防疫物資訊息、交通狀況，也能討論各地就醫資訊、檢疫制度和生活衝擊，讓同樣身處在國外的台灣人不再孤單。

(中時 )