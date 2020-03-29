中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣政府包含異地上班、集會指引等都有相關規定，但已經著手研議，未來排隊時，民眾若沒有保持社交距離，若在人靠人，將著手開罰。

對於未來若有多發社區感染時，陳時中表示，目前還沒有這樣的情況，各單位都有相關準備，例如衛福部所有部會都試行，找幾個人在家上班，異地上班的地方也找好地方，不斷模擬，企業也有指引，大企業也更積極，為了員工和企業的永續，做好準備。

至於還有什麼要增加？陳時中說，將可能對於社交距離，集會都有做，例如他發現，民眾排隊還是維持人靠人的情況，現在研議社交距離要嚴格規範，不會跟新加坡一樣。但已經考慮可能用罰鍰方式來處分。

陳時中說，台灣做了很多事情，但目前為止包含無症狀等，都要靠每個人的為生，洗手，適當的社交距離不會往外擴，指揮中心正在思考，對於沒有維持適當社交距離以相關處分進行，讓這件事情更確實。

(中時電子報)