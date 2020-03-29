東泰高中電動割草車隊接受連進峯、蔣建輝等2位老師指導，榮獲第一名的佳績。（健行科大提供／蕭靈璽桃園傳真）

為落實能源教育，激發學生對電動車的應用及創意，桃園市政府經發局委請健行科大工管、機械等2系與桃園市智慧節電計畫辦公室舉行「2020電動車創意競賽」，28日決賽成績出爐，報名且入選的23隊中，將近半數奪牌，參賽品質呈高水準。

健行科大表示，今年報名的高中職學生人數更勝以往，有來自大興高中、方曙商工、永平工商、成功工商、東泰高中、治平高中、啟英高中、清華高中、新興高中等多所學校組成35隊共178人報名，並計有23隊入選，經28日決賽結果出爐，第一名有2隊、第二名有4隊、第三名亦有4隊，共計10隊奪牌，看得出學生創意有相當高的品質。

健行科大指出，凡有關電動車的外型、空間、性能、功能等創意設計都可以參賽，且內容不限實體展示，評分項目則主要針對包括技術性、創意性、應用性等3面向予以評審，強調，希望在學界及業界專家的建議講評之下，讓高中職學生獲得更多實用的相關知識，進一步推動電動車在國內發展。

(中時 )