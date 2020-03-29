新冠肺炎疫情延燒全球，美國的確診數不斷飆升，已超越大陸，成為全球確診人數最多的國家。國民黨台北市議員游淑慧指出，美國病例的高峰恐還未到，或許還要翻個倍。她說美國的疫情拖得越久，對台灣和全世界的經濟衝擊就越久，「因此或許這次川普也應該來向台灣的未雨綢繆與大陸的強硬管理來取經」。

游淑慧在臉書指出，12天之前，也就是3月17日，美國疫情急轉直下，當天確診人數達到5359人，比前一天增加近2000人，死亡人數也在當天超過100人。而北京和華盛頓也因此就新冠病毒的起源地，開始了兩方的「外交口水戰」。雖然17號當天美國確診人數只有5359人，但她那時就憂慮認為，真正潛伏病例遠不只於此。

「12天過去了，在美國開始擴大檢疫量後，截至3月28日全美受檢人數超過73萬人，而呈現陽性者居然高達118234人」。游淑慧表示，美國12天以來增加11萬病例，增幅高達20倍。檢驗了73萬人，就已經找出將近12萬的病例，陽性率高達15％。

游淑慧提及，今年美國有流感症狀者是超過3500萬例，如果美國敢繼續進行大規模篩檢、不蓋牌的話，只要過去流感病例有1%的誤判，那美國的新冠病例數可能仍會翻倍攀升。游淑慧表示，美國的疫情拖得越久，對台灣和全世界的經濟衝擊就越久， 因此或許這次川普也應該來向台灣的未雨綢繆與大陸的強硬管理來取經。

此外，游淑慧認為，從南韓和美國的經驗來看，大規模的篩檢檢疫有助於發現真正的疫情狀況。她說或許台灣也應該考慮擴大篩檢，寧可多篩檢，不放過一潛藏，這是必要的浪費。

(中時電子報)