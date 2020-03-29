(16:20更新)大專棒球聯賽（公開組一級）29日進行四強賽，由去年冠軍戰組合文化大學及開南大學爭勝負，開南派出去年U18棒球賽MVP余謙先發，鎮壓文化重砲打者，前7局狂送13次三振，最高球速149公里，不過被陳真敲一發全壘打失1分，余謙完投9局，用168球送16次三振，助開南2比1挺進冠軍戰。

余謙展現王牌風範，前2局面對6名打者全數賞三振，直到3局下半才被敲飛球接殺出現首個非三振的出局數。余謙大展K功，前3局讓文化九上九下、送出8次三振，4局上半開南大學先靠文化野手失誤，接著第四棒楊浩然從文化先發投手姚杰宏手中，敲出開南首支安打，也替開南攻下首分。

前3局威風凜凜的余謙，4局下半遭文化重炮陳真狙擊，一顆144公里偏高直球被扛出左外野全壘打牆，文化全隊敲出的首安就是發追平陽春炮，這也是陳真在複賽第3轟，提前預約本屆全壘打王。

文化重炮陳真對開南投手余謙敲出全壘打，複賽以來敲出3轟。（陳怡誠攝）

不過開南打線也很挺余謙，5局上半第九棒李秉諺敲出左外野剛好過牆的全壘打，助開南以2比1領先，余謙也在場邊露出興奮笑容。

有了隊友相挺，余謙越投越帶勁，5局再送2K，此局雖被敲2支安打，不過仍順利解決，前7局狂送13次三振，用127球。

余謙第8局投至近150球仍有146公里的球速，主投8局用150球，僅被敲4支安打包含一發全壘打、失1分，狂飆15K，讓文化打線熄火。15次三振追平去年學長吳俊杰寫下的單場15K。

開南大學第九棒李秉諺敲出超前轟。（陳怡誠攝）

開南大學李秉諺敲出全壘打，隊友興奮歡呼。（陳怡誠攝）

文化大學先發投手姚杰宏。（陳怡誠攝）

余謙第9局仍續投，不過一上場就保送、被敲安，文化攻佔一、二壘，不過余謙回穩，抓下2出局數，一、三壘有人，對文化打者翁耀宗投出147公里直球，送出再見三振，總共用168顆球完投，僅被敲5支安打、失1分，僅1次保送，多達16次三振是個人生涯新高，助開南擊敗去年冠軍文化，挺進冠軍戰。

余謙表示自U18結束後就確定今年想旅外的目標，可惜因為新冠肺炎疫情影響，能否出國都是問題，國際球探也因此都沒能在場邊觀戰。

(中時 )