苗栗縣頭屋鄉共有870用戶使用簡易自來水，不過因水源、水質不穩定，去年經立委徐志榮爭取，經濟部水利署同意補助「簡水改接台水」，不過近逢枯水期，北坑村、獅潭村、頭屋村等地區，簡水水量、水壓不足，村民已4天沒水可用、叫苦連天，自來水公司29日表示，將擇地增設1個支援點，彌補水源缺口。

「4天沒水可用，洗澡只能去別人家，誰受得了！」村民氣憤難平紛紛在地方社團幹譙，簡水場管委會理事長徐智煜表示，近逢枯水期，加上後龍溪水源延管至客家圓樓，導致頭屋鄉簡水水井水位驟降，地勢較高的北坑社區及住家樓層較高的用戶，因水量及水壓不足，無法抽水至水塔，生活用水受影響，民怨沸騰。

為解決用水問題，立委徐志榮29日上午邀集自來水公司第三區管理處、頭屋鄉長、村長、代表、簡水場管委會討論，自來水公司表示，因久旱不雨，簡水事業水源短缺，造成自來水公司支援的單一接水點可提供的支援量不足，因應水源缺口，將另外評估適合地點增設1個支援點，緩解水源不足問題。

水公司第三管理處副處長王亮中指出，頭屋鄉簡水改接自來水延管工程分3期進行，1期埋管工程配合台13線刨封路面工程已於農曆年前完工，用戶申裝水表、啟用用水時，依據中央規定，需先通過縣府審核補助資格，但用戶數太多，地方收齊文件耗費時間，將與縣府接洽，初步若有20、30戶審核通過，下周二就會開始備料。

王亮中表示，1期工程共有136戶受惠，這100多家簡水用戶若繳齊文件、通過審核，開始使用台水，將可釋出100多噸簡水供其他簡水用戶使用，對枯水期水源不足問題有幫助。立委徐志榮表示，希望行政程序可盡速完備，與施工作業同步進行，早日啟動配水，提升鄉親的用水品質。

(中時 )