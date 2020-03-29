台中市曾姓女子日前在南區高工路1家超商ATM提款時，發現吐鈔出口夾著2萬元現金，她等不到失主，向台中市第三分局報案，警方聯繫銀行找到黃姓女失主，粗心黃女根本忘了自己提款未拿走的現金，誤會來電是詐騙，知道自己遺留2萬元後，欣喜向警方領回現金，感謝熱心曾女與警方協助。

台中市第三分局指出，當時接獲42歲曾姓女子報案，她向警方表示，到南區高工路的超商ATM提款時，赫然發現提款機內竟留有20張千元大鈔，及1張存提款收據，她在現場等很久，都不見失主返回尋找，掛念失主丟錢一定很心急，直接報警處理，請警方協助找到「走丟的主人」。

台中市第三分局警員陳亞妤發現，存款單據上有完整的銀行局帳號，立即透過銀行聯繫上黃姓失主。26歲黃姓女子於3月25日下午帶著存簿至偵查隊領回現金，她表示，過去數度使用ATM存款操作都很順利，因此完全沒發現這次竟存款失敗，機器吐回鈔票時，自己早已離去。

黃女向警方說，剛接到警方電話原以為遇上詐騙集團，員警確認相關資料後，將2萬元現金及收據物歸原主，黃女相當感謝熱心曾姓女子與警方協助，讓自己的辛苦錢能夠失而復得，下次使用ATM 存款時，一定會小心確認再離開。

警方呼籲，拾得遺失物前年起有新規定，若拾得物品價值500元以下，且非證件、信用卡、記名票證，或是悠遊卡，民眾可以免送警局自行保管，1個月後就取得所有權；500元以上財物則仍照原規定，公告半年後無失主認領，再通知拾得人領取。

(中時 )