從峨眉十二寮風景區往下腑瞰峨眉湖，綠油油的布袋蓮猶如「草原」。（羅浚濱攝）

苗栗農田水利會管理的大埔水庫（即峨眉湖），因周邊有畜牧養豬，使水庫優養布袋蓮孳生，這幾年都補助峨眉鄉公所經費清除布袋蓮，但成效短暫，目前才剛入春，布袋蓮從水庫閘門前一路向湖心延伸長成，讓遊客戲稱峨眉湖都快成「峨眉草原」了！

峨眉湖面積137公頃，苗栗農田水利會每年補助鄉公所200萬元清除布袋蓮，先選定撈除地點用人工集中到岸邊，再以機械撈除運走，每年能清理面積僅1公頃。

苗栗農田水利會在湖面設攔污索阻攔布袋蓮，利用水庫蓄水位高時，排洪排除布袋蓮，是最有效的方式，但要考量農田用水問題才能洩洪。

今年降雨量不多，加上水情不佳，無法用洩洪排除布袋蓮，使峨眉湖很快會被蔓生的布袋蓮佔據，從十二寮風景區往下腑瞰，綠油油的峨眉湖猶如草原。

峨眉鄉長王增忠很無奈說，布袋蓮不僅危及 湖內的動植物生態，鄉公所推出的遊湖行程，也受到波及。

王增忠說，縣長楊文科為峨眉湖布袋蓮問題，去年同意將補助200萬元清除費，連同苗栗農田水利會及農委會補助款將有600萬元，預計6、7月間會展開清除作業。

王增忠並指出，農委會補助苗栗農田水利會800萬元，特別打造一艘打撈船，可能也會在

6、7月進駐峨眉湖，就可以不時清除湖面上的布袋蓮，相信1年後，應該就可以恢復峨眉湖優美的湖光山色。

(中時 )