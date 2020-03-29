新冠肺炎疫情在全球蔓延，不少的大陸工廠紛紛轉生產口罩和呼吸器等相關產品，根據大陸官媒環球時報報導，在東莞有口罩業者透露，「手上有200多個訂單，價值超過1億人民幣，現在生產口罩就像印鈔機一樣，15天就能回本」！

新冠肺炎在大陸爆發後，當地許多工廠一度無法開工，就在業者叫苦連天之際，有不少廠商轉生產口罩物資，估計口罩日產能整體已經超過1.16億片！報導指出，像是大陸東北一間公司，11天建成5條生產線的口罩工廠，目前出產的N95口罩，從緊張的內需擴大到外需，轉向義大利出口。

報導稱，大陸前2個月轉生產線口罩的製造商，估計高達8950家，隨著湖北省解封，各省疫情趨於穩定，加上國外疫情爆發，陸續開始搶購口罩，東莞N95口罩機製造商兼銷售經理史星輝稱，「口罩生產機可以說就是印鈔機，目前一只口罩的利潤至少是以前的好幾倍」！目前大陸口罩工廠24小時出貨，根本趕不上新訂單的速度！這波疫情同時也對感染者肺部有極強攻擊性，因此呼吸機也陷入大缺貨的情況，大陸相關廠商也日夜不停地為各國加緊生產。根據彭博引述報導，「現在世界上沒有一個國家，不想從中國大陸購買呼吸機」。像是生產呼吸機的大陸誼安醫療系統股份有限公司，自疫情爆發後，生產線開始24小時不停地為海內外訂單開工，甚至調配研發人員上生產線。

據阿里巴巴的大數據顯示，近1個月以來，全球買家對口罩、消毒洗手液、測溫儀等疫情相關產品的購買意願大幅提升。其中，醫用口罩買家需求增長13769%，洗手液需求環比增長7360%，測溫儀市場需求環比增長4306%，平時供貨持平的醫療物資，成為最賺錢金雞母。

另外，根據新浪財經報導，除了大陸廠商腦筋動得快，海外各國企業也紛紛轉投產防疫物資，例如英國政府向勞斯萊斯、福特、本田和捷豹等企業呼籲，希望能轉生產呼吸機以解燃眉之急，美國通用和福特2大汽車製造商也考慮生產醫療設備，特斯拉也已開始生產呼吸機。西班牙快時尚品牌Zara，也緊急調整生產線改產口罩。

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(中時電子報)