情侶在海邊帳篷內作愛影片網路瘋傳。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

網路瘋傳台南市安平區漁光島有情侶在帳篷內作愛，遭民眾側錄上傳網路，台南市警4分局表示派出所並未接獲報案，該區域屬高雄港務警察總隊安平港中隊管轄，漁光里長林寧峰證實確實在漁光島中段沙灘，發生時間在28日下午。

網路29日瘋傳一段影片，1對情女在沙灘上架設好小型露營帳篷，不顧沙灘上還有絡繹不絕遊客，兩人竟躲在帳篷裡面，裸身作愛，過程中帳棚後方遮布掉落，遭民眾從後方偷偷錄下畫面，過程還有評論與嬉鬧對白。

影片被上傳網路，發文稱「以後在海邊看到帳棚都要好好研究研究」，立刻遭網友轉傳。有網友直指發生地點在漁光島，轄區派出所29日一早接獲訊息，前往查看並未發現。管轄的安平港警所派員也無所獲，正調閱沙灘入口處的監視器畫面追查。

漁光里長林寧峰證實情侶搭帳棚做愛影片，是發生在28日下午時的漁光島沙灘，他接獲訊息後有前往詢問，有潛水協會民眾證實看到該頂帳篷。

林寧峰表示，基於地方觀光發展，並不希望沙灘發生妨害風化的事件，社區組有巡護隊，會不定時前往沙灘巡查，過去看到外籍移工烤肉都會檢舉，這次沒想到會友人大膽到在沙灘上作愛。

(中時 )