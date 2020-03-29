基隆市長林右昌因年輕帥照激似日星三浦春馬，獲封「基隆三浦春馬」美名，而林右昌日前則邀到日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，一同暢遊基隆，締結台日友好關係，泉裕泰也提到，新冠肺炎疫情嚴重，東京奧運因此延後，但這種情況下，台灣仍給日本很多加油打氣，很感謝。

林右昌臉書PO文表示，日前泉代表帶著夫人及同仁，特別造訪基隆，他太太吳秋英也親自下廚燒了一桌好菜，讓貴賓直呼美味；台日關係相當密切，尤其是基隆的歷史，更有很深的淵源，因此他特地帶著泉代表參觀大基隆歷史再造場景（大沙灣歷史場景、要塞司令部），泉代表對於基隆積極保護日據時代的建築相當讚賞。

林右昌說，泉代表是一名非常資深且優秀的外交官，去年才被派駐到台灣，泉特別提到，現在疫情嚴重，東京奧運因此延後，但這種情況下，台灣仍給日本很多加油打氣，包括9年前的大地震也是，總是感受人與人之間非常好的關係。

「我想，這也是我們最珍貴的友誼！」林右昌對泉泰裕表示，台日政府有非常暢通的管道，如果需要他的地方，他都能盡綿薄之力，尤其基隆很多姐妹市，與日本互動交往本來就很密切，期待透過這樣的交流機會，促進城市交流，也讓台日關係更加成長。

泉裕泰則在「日本台灣交流協會」臉書PO文表示，他們夫妻日前拜訪林市長，參觀基隆要塞司令部校官眷舍等景點，晚間還前往市長官邸享用夫人拿手的台灣料理，兼具悠久歷史與現代流行文化的基隆市，令人流連忘返，眾多可拍攝IG美照的景點也不容錯過，今後日本將為促進與基隆市的雙邊交流，持續與基隆攜手合作。

(中時 )