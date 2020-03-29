口罩、消毒酒精、防護衣、隔離衣都是新冠肺炎疫情期間非常重要的戰略物資，為了提供國人對於台灣政府防疫備戰的信心，近日內，中央流行疫情指揮中心將會盤點、公告政府備妥的各項醫療、防疫物資的數量，以安國人之心。

中央流行疫情指中心指揮官陳時中表示，國內防護衣與隔離衣、N95口罩到現在都陸陸續續到位了，增加的量也非常多，例如防護衣數量增至上百萬件。

陳時中進一步指稱，最近指揮中心將會針對醫療設備、物資提出備妥的數量，未來將會陸續增加多少準備的數量，統整報告給國人知道。

(中時 )