國人免驚！ 防疫備戰物資將會公開透明 15:332020/03/29 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩為防疫物資。新莊區一間社區藥局口罩排隊人龍，藥局派人發送飲品給排隊民眾。（示意資料照，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩、消毒酒精、防護衣、隔離衣都是新冠肺炎疫情期間非常重要的戰略物資，為了提供國人對於台灣政府防疫備戰的信心，近日內，中央流行疫情指揮中心將會盤點、公告政府備妥的各項醫療、防疫物資的數量，以安國人之心。 中央流行疫情指中心指揮官陳時中表示，國內防護衣與隔離衣、N95口罩到現在都陸陸續續到位了，增加的量也非常多，例如防護衣數量增至上百萬件。 陳時中進一步指稱，最近指揮中心將會針對醫療設備、物資提出備妥的數量，未來將會陸續增加多少準備的數量，統整報告給國人知道。 (中時 ) #物資 #數量 #國人 #防護衣 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 李貴敏：派出所防護衣不足 基層員警爆消毒後重複使用 13:102020/03/25 政治 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 全球疫熄燈 陸卯起來送貨 04:092020/03/26 焦點新聞 習近平：陸疫情防控持續向好 因時勢調整應對措施 19:052020/03/26 兩岸 高雄夜店第一槍！MUSE、LAMP宣布停業至4／2 20:052020/03/26 生活 G20視訊峰會 習籲減稅救全球 04:092020/03/27 焦點新聞 NAND Flash漲勢 下半年恐反轉 04:092020/03/27 財經要聞 觀念平台－疫情蔓延全球 台灣應超前部署產業轉型機會 04:102020/03/27 產業特刊 我捐口罩 巴國加碼要呼吸器 04:102020/03/27 政治要聞 Burberry風衣改製造防護衣、捐10萬個口罩 10:102020/03/29 時尚 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 案268足跡曝光 曾去金山廟口肉羹、烏來老街觀光 - 生活 獨家》劉真求醫 第一時間並非找北榮 - 生活 不管旅遊史了！案268找不到感染源 陳時中：有懷疑就驗 - 生活 狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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