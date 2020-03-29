峨眉十二寮風景區將做整體規畫，提升服務及視覺景觀。（羅浚濱攝）

新竹縣峨眉鄉峨眉湖畔的十二寮風景區景色優美，縣府積極推動「地方創生」，協助鄉公所向內政部爭取2020年前瞻「城鎮之心計畫」經費，將在十二寮入口做整體規畫，提升服務及視覺景觀，並興闢臨時停車空間，方便遊客停車。

十二寮風景區內有咖啡館、休閒農場及各種小吃攤，縣府透過「地方創生」計畫開始輔導免費商店等據點，去年舉辦「慢漫生活節」，由台印藝術家打造大埤湖上「沉睡的巨人」等7件地景藝術作品，營造峨眉慢活秘境的風格。

十二寮的土地皆為私有地，整體視覺景觀有很大改善空間外，商家提供的停車空間有限，遊客經常過十二寮大橋後，就近在狹小的鄉間小道停車。

鄉公所會同十二寮休閒商圈協會和私有地地主協調後，訂定十二寮創生創業發展方向，並向內政部爭取「城鎮之心計畫」補助經費，連同鄉公所20％配合款共450萬元，將在入口周邊2.4公頃規畫更好的服務及視覺景觀，並將以300萬元設置臨停空間解決停車問題。

交旅處指出，將在時光村入口施作觀光服務區，設置觀光導覽設施和地景式遊戲區，並結合周邊果園發展農村採果趣及小農市集，廣場及步道綠地將結合東方美人茶、桐花、峨眉天主堂、時光村等地方特色做規畫，後續會向中央爭取建設經費。

(中時 )