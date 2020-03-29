紐約大都會老闆威朋(Fred Wilpon)可能是鐵了心要賣掉球隊，美媒The Athletic報導即使在停賽期間，威朋仍沒有放棄尋找買主。威朋其實在今年2月差點用26億美元轉手成功。

在新冠疫情的衝擊下，大老闆們可能因股災導致資產縮水，這時候可能賣不到26億美元那樣的價錢了。當時因為小老闆傑夫威朋(Jeff Wilpon)要求持續掌權5年，讓買家打退堂鼓，威朋現在可能很後悔吧。

今年的球季會怎樣還沒人知道，但很大機率是要虧錢了，紐約州又是疫情重災區(超過5萬感染者)，差點被美國總統下令隔離。這時候是低價買進球隊的好時機，雖然外界並不看好，但威朋還是期待有勇敢的買家願意出手。

大都會也是太空人作弊案的受害者，新任總教練「川哥」貝爾川(Carlos Beltrán)今年初一場未打就因此案下台，大都會現又請來羅哈斯(Luis Rojas)掌兵。

(中時電子報)