在政府射出了護盤三箭：國安基金、有條件禁空、降息之後，最近的6個交易日大盤加權指數強彈1100餘點，漲幅高達12%，暫時緩解了市場恐慌和破底危機，在喘息之餘，請大家思考一個問題，這次真的是因為政策護盤的功勞嗎？我用客觀的數據對比一下：美股道瓊指數由23日低點向上反彈，波段漲幅為16.4%，延辦東奧的日股上漲16%、南韓股市更大漲了19%，因此答案揭曉，台股僅是跟隨美股和全球股市反彈，修正短線超跌、收斂過大負乖離的行情。

當然在台股短線大漲12%之下，無論好股壞股，皆能演出破底之後的反彈，而且是雞犬升天同步齊漲，但由於新冠肺炎疫情仍未有效控制，美國確診病例數突破10萬例，站上全球第一，疫情「震中」正式移至美國，周五美股再度回檔，道瓊指數下跌915點，跌幅4.06%，在美股反彈行情接近尾聲之時，台股的下一個挑戰才真正的到來。

由於台股本周僅有3個交易日，接連著是4天的清明連假，行情不確定性仍在，不想抱股過節的賣壓會持續出籠，而4月初即將公告的上市櫃3月營收，肯定衰退的營收利空，也將衝擊個股走勢，研判本周台股將順勢拉回打第二隻腳，個股表現上也會有別於上周的大漲行情，依然具有長線投資價值的個股，才可能延續波段上漲走勢。

美國疫情能否有效控制，也將成為台股能否在打出第二隻腳之後能否再次上攻的關鍵。從各國疫情控制的經驗看來，由失控擴散、鐵腕政策配合封城、疫情達高峰後轉為緩和，整個時程約為二周左右，而美國正處於鐵腕政策配合封城階段，多州發布緊急命令，Fed啟動無限量寬鬆政策，國會更通過了史上最大規模2.2兆的刺激方案，配合時序的演進，可留意四月中旬有機會成為一個值得期待的中長線買點，不過另一個重要的前提，是台灣的疫情也不能大規模擴散。

選股方面，由於行情轉為震盪，短線個股走勢也將轉為分歧，建議選股上可以找尋跌出長線投資價值，公司宣佈實施庫藏股，且有實際買進的公司切入，交易策略則採拉回承接為主，可留意：可成、聯發科、台郡、和大等個股。

（本文作者為中華財經台分析師陳昆仁）

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(中時電子報)