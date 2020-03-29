▲蘇男疑似因缺錢花用，向劉男脅迫取財不成，雙方發生扭打，導致蘇男以水果刀刺殺劉男，圖為蘇男行兇水果刀。 （蕭靈璽攝）

長期流連網咖的桃園平鎮35歲蘇男，疑似因缺錢花用，28日凌晨竟持刀行搶正要前往上班的19歲網咖店員劉男，蘇男於警方偵詢時聲稱，當時因天色昏暗，視線不清，行搶前並不知道受害者是自己常去的網咖店店員，但得知後，仍決定行搶，並於扭打過程中以水果刀行凶，讓劉男一刀斃命。

桃園平鎮深夜發生一強盜殺人案，不定期住在網咖長達5年的35歲蘇姓男子，疑似因缺錢花用，28日深夜0時左右，持刀向正要前往網咖上班的19歲劉男脅迫取財，不料雙方發生衝突，蘇男一刀刺向劉男要害，令劉男一命嗚呼，蘇男後向警方自首時表示，當時天色昏暗，視線不清，行搶前並不知道對象竟是自己常去的網咖店店員，但為時已晚，仍決定行搶。

蘇男亦於偵詢時表示，行搶時劉男看似欲拿錢出來，卻又猶豫不決，遲遲不將財務全盤托出，2人才發生衝突扭打，在過程中持刀刺向劉男，並連財物都沒索取便逃離現場，自知難逃法網後，才於同日凌晨1時左右自行至平鎮警分局投案。

(中時 )