高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，最終是否會被罷免成功，成外界關注焦點！有網友分析罷韓困境，並認為，不管罷韓成功與否，韓國瑜已成最大贏家。該文章也引來許多網友議論。

網友seabox在PTT發文指出，罷韓其實有困境。他認為新冠肺炎的疫情還是不太穩定，如果硬要投票罷免，對社會觀感是非常扣分的。其次，若罷免失敗，韓國瑜在高雄就無敵了，再次讓韓國瑜復活，連任沒問題。若罷免成功，根據數據分析，韓國瑜去桃園或台北選市長都會上。該網友認為，不管罷韓成功與否，韓國瑜已成最大贏家。

對此，網友則表示「失敗，他也不會連任了」、「他沒無敵啊。沒未來了」、「你哪來自信罷韓沒過他會連任」、「一定罷免成功」、「罷韓一定成功」。

然而，即便罷韓聲浪高，有許多死忠韓粉仍持續力挺，並紛紛替韓打氣「韓市長的用心大家都看得見」、「住在高雄好幸福」、「我們支持會做事的好市長」、「謝謝韓市長，為了高雄盡心盡力」、「高雄有韓市長真好」。

(中時電子報)