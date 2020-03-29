靜宜大學並成立日本太鼓社，鼓勵學生參加社團。（陳世宗攝）

靜宜每年舉辦「櫻花五月祭」活動等，藉此提升學生學習日文的興趣。（陳世宗攝）

靜宜大學日本語文學系成立21年，除推動「語文教育」、「國貿商務」、「觀光導覽」、「翻譯口譯」等4個專業領域學程，並鼓勵學生到日本交換留學、研修及實習，因學生皆通過日語檢定，具備良好的日語能力，備受日本學界及業界肯定。日文系主任邱若山說，該系也鼓勵學生積極參與日語辯論及簡報等競賽，以加強專業與經驗，提升日語學習效果。

邱若山表示，一般大學日文系與科大應用日語系最大不同，在於除了培養學生的聽說讀寫譯等基本能力，還規劃專業及多元的文學等課程，讓學生能應用日語，也具備基礎研究的學術能力；以成為「通曉日本語文、熟知日本文化、具備國際視野、促進台日交流」的專業日語人才。

邱若山說，在眾多大學日文系中，靜宜大學日文系更具備國際化、台灣學及鼓勵學生取得證照、參加比賽等特色；在國際化浪潮中，靜宜大學走在前端！靜宜全校皆推行國際化，與日本30多所大學締結姐妹校。

靜宜不僅與日本著名的「東京白百合女子大學」及「京都精華大學」有一年的交換留學計畫，並規劃教育實習及暑期研修等交流；透過「日本文化實地考察」課程，靜宜與日本姐妹校的教師，每年會帶領學生到日本或台灣，互訪及交流學習，學生除了跨文化學習、獲得學分，還可申請獎助學金等補助。

邱若山指出，學生經選拔通過，每年至少40名學生到日本留學與研修；20名到日本企業及觀光產業等進行長實習。由於學生到日本交換遊留學或實習，皆需通過日語能力2級(N2)檢定，學生的日語能力與專業態度，獲業界極大肯定，爭相邀請前往實習。

邱若山強調，除一般日語專業課程，日文系並開設「台灣日文資料導讀」或「台日關係史」等與台灣學相關的課程。因台灣曾為日本殖民地，戰前資料多為舊假名、舊漢字，學生需經一定訓練才能識讀，該系並積極連結社會脈動、重視多元化發展，培養學生更多日文素養。

靜宜日文系並鼓勵學生積極參加辯論、簡報、配音等全國性的學藝比賽，訓練學生的專業能力及培養其經驗；經由參加比賽的特訓，也可加強學習效果。並成立日本太鼓社，鼓勵學生參加社團，每年舉辦「櫻花五月祭」活動等，藉此提升學生學習日文的興趣。

(中時 )