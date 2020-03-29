已婚男女的愛慾糾葛時常成為人們茶餘飯後的八卦，一名網友曾在《爆料公社》分享朋友的貼文：有男子欺騙自己好朋友的妻子，說好友外遇，之後就勾引人妻上床，貼文還有一串兩人的鹹濕對話，引起網友熱議還有網友虧這名受害人妻：「男的渣男玩咖無誤，但女的也很樂在其中」。

對話內容顯示，該名男子不斷以曖昧口吻挑逗朋友的妻子，並說「我好想抱妳睡」、「好想啃一下」，女方則是回應「我喜歡不穿衣服，以後一起住，也要穿嗎？」、「我也想跟你一起睡」，該男甚至還說「看著愛的人去別的地方跟別人一起睡…是我的報應，因為我愛上兄弟的老婆」，還說自己跟正宮做愛1000多次，但未來只會與對方發生性關係。女方懷疑，自己是不是成了小三，「我人生清清白白…第一次偷吃就獻給你了」，該男卻說她是「真愛」，只因為相見恨晚，會永遠愛她。

貼文的網友也痛批，貼文中的男主角騙朋友老婆說老公偷吃，之後再拐人家上床的行為真是垃圾手段！不過他也說，女方當時就躺在老公旁邊，還有辦法跟別的男人聊得這麼鹹濕...

這個故事引發網友熱議，留言「連自己兄弟的老婆都上了！」、「講那麼好聽不就是為了偷吃，愛啥小」、「其實我覺得女生好可憐 因為看就知道被玩 還放感情…」、「男的渣男玩咖無誤，但女的也很樂在其中」、「一個巴掌拍不響」。

(中時電子報)