偷嚐禁果！基隆市1名24歲裴姓男子，酷愛健身、身材精壯，平時擔任水泥工，去年4月透過網路，認識長相甜美清純的女學生，2人相約見面後，宛如天雷勾動地火，關係迅速發展，裴男屢邀未滿14歲的小女友到至屋處做愛4、5次，直到少女家人發現後，東窗事發，裴男雖稱是兩情相悅，但仍被基隆地檢署依妨害性自主罪起訴。

據悉，裴男與女學生在網路世界中交談甚歡，遂決定出來見面後，豈料2人一見傾心，感情快速升溫，甚至決定結交為男友朋友。但裴男明知女學生未滿14歲，卻仍多次邀小女友到租屋處發生多次性行為。

直到今年1月，女學生的家人發現女兒經常出門，認為不對勁，經查看女兒手機後才發現，她已與裴男自去年4月就開始交往，甚至發生性關係，於是氣炸，帶著女兒到警局憤而提告。

「我們是兩情相悅！」裴男到案後喊冤，雖坦承有發生性行為，但2人是男女朋友，並沒有脅迫。但經訊後，基隆地檢署檢察官仍認定，裴男與未滿14歲的女學生發生性關係已觸法，依照妨害性自主罪起訴裴。

(中時 )