引水人穿上防護衣、防護鏡、乳膠手套及鞋套，全副武裝登上有船員發燒的「宏偉輪」工作。（ 台中港引水人辦事處提供／王文吉台中傳真）

引水人全副武裝攀爬繩梯，登上有船員發燒的「宏偉輪」工作。（ 台中港引水人辦事處提供／王文吉台中傳真）

引水人穿上防護衣、防護鏡、乳膠手套及鞋套，全副武裝登上有船員發燒的「宏偉輪」工作。（ 台中港引水人辦事處提供／王文吉台中傳真）

LNG液化天然氣輪船「宏偉輪」19日抵達台中港，但船上1名船員反覆發燒，中油台中廠提供防護衣、護目鏡等裝備，讓3名引水人全副武裝上船引領進港。事後該名船員排除染疫，但台中港引水人辦事處主任傅懷瀛疾呼政府應比照航空業訂定相關規範，以免港口淪防疫破口。

據了解，該名船員日前自荷蘭鹿特丹轉機來台，2月28日於台中港登船，並前往澳洲裝載液化天然氣。該名船員3月11日在船上發燒隔離，不久退燒後，3月15日又再度發燒。宏偉輪預定3月19日返抵台中港，台中港引水人辦事處於3月17日接獲通知，立即向中部航務中心通報。

台中港引水人辦事處主任傅懷瀛表示，他與疾管所及中油、中航等單位研商後，疾管所告知，即使該名發燒船員被確診新冠肺炎，引領該船進港的引水人依現行規範也無需隔離或自主管理，建議防護裝備僅配戴醫療口罩即可。

傅懷瀛要求疾管局應提供引水人N95口罩，中油台中廠則主動提供D級防護衣、防護鏡、乳膠手套及鞋套等3套防護裝備。3名引水人全副武裝登船引領「宏偉輪」，完成工作離船時，中油派員於碼頭為引水人全身噴灑酒精消毒。

傅懷瀛表示，許多國家為防堵疫情都實施國境封閉，主要是針對航空，而港口需運送物資，尚未有封港情形，否則影響甚鉅。中國大陸在疫情發生後，上海港於3月初即針對日韓船隻訂定規範，反觀台灣卻一直忽略港口防疫。

傅懷瀛還說，我國政府針對港口並未訂定防疫相關規範，身在第一線服務港埠的引水人，每天要引領不同國籍的船舶入港，只能自保。政府應儘快比照航空業訂定防疫相關措施，否則引水人染疫無法工作，港口恐被迫關閉。

中部航務中心表示，防疫期間，船上人員均需量測體溫，進港前需將資料彙報疾管局；船東也擔心船員染疫，造成船隻遭留置，影響營運，船上量體溫都很嚴格，該名船員腋溫37度就被視為發燒隔離，但事後並未確診，針對引水人建議，航港局正進一步研擬相關規範。

(中時 )